«Без защиты Trophy Leopard стали добычей российских охотников за танками, вооруженных противотанковыми ракетами "Корнет"» — высказался обозреватель издания о силе российской техники.

Российские установки «Корнет» являются «естественным» противником танков Leopard. Подобные выводы были изложены обозревателем Эдвардом Луттваком в материале для UnHerd.

Эксперт утверждает, что «Леопарды» – это ценный трофей военных, целенаправленно «охотящихся» на танки. В их распоряжении есть установки «Корнет». Аналитик уверен, что данные системы значительно превосходят Javelin, являясь более простыми в обслуживании и использовании, а на их производство тратится значительно меньше средств.

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У «Корнета» есть особенность – двойная боеголовка, с легкостью преодолевающая реактивную броню.

Он вспомнил про начало украинского контрнаступления. В первые же дни, когда ВСУ попытались взять российские рубежи пехотой и техникой, российские «Корнеты» без труда сожгли несколько «Леопардов», тем самым показав уязвимость бронированных машин.

Луттвак считает, что итоги контрнаступления во многом определялись укрепленными оборонительными рубежами. Российские инженеры произвели настоящую фортификацию, растянув «защиту» на целую тысячу километров.

Ранее в журнале Forbes рассказала о проблеме танков Leopard 1, имеющихся в распоряжении ВСУ.