На изображениях можно увидеть главного героя, второстепенных персонажей, а также попугаев-людоедов.

В сети появились официальные кадры из «Как поживаете?» Хаяо Миядзаки. Премьера картины студии Ghibli в Японии состоялась в июле, однако в Интернете еще нет трейлера.

Зрители, проживающие не в Японии, также проявляют интерес к новой работе Хаяо Миядзаки. Он заявил, что аниме-фильм станет последней работой в его карьере. У режиссера-аниматора много поклонников, и они уверены, что «Как поживаете?» стоит того, чтобы посмотреть в хорошем качестве.

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Благодаря опубликованным снимкам можно узнать, как выглядит главный герой, познакомиться с второстепенными персонажами. Большое внимание привлекают фэнтезийные существа, в том числе речь идет о попугаях-людоедах.

Сюжет аниме основан на одноименной книге Ёсино Гэндзабуро, которая вышла в 1937 году. Зрителям показана история мальчика, который потерял свою мать. Действия разворачиваются в период Второй мировой войны. В Японии кассовые сборы новинки собрали 6 миллиардов йен, что составляет около 41 миллиона долларов. В других странах премьера состоится до конца года.