Стоимость игры составит 70 долларов, так как это, по словам Activision, премиальный релиз, а не дополнение. Кроме того, владельцы Modern Warfare II не получат скидки на грядущий тайтл.

Activision вскоре запустит продажи CoD: Modern Warfare 3. И стартовая цена мало обрадует пользователей. Разработчик будет реализовать цифровые копии игры за $70. Также оказалось, что это не DLC, а полноценный релиз.

Представители студии, давая комментарии порталу CharlieIntel, подтвердили, что стоимость игры составит $70. Также они подчеркнули, что проект будет игрой, а не дополнением.

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Все последующие игры будут идти в качестве аддоном к одному лаунчеру. О том, что новинка является DLC, ранее заявил инсайдер Том Хендерсон, утверждавший, что код шутера классифицирует релиз в качестве дополнения.

Анонс игры состоялся 7 августа. Ожидаемая дата выхода – 10 ноября этого года. Проект выпустят только для платформ последней серии. Об интеграции с PS4 и Xbox One не говорится. Шутер должен выйти на русском языке, согласно информации на странице в Steam.