Изначально она была доступна только владельцам Premium-подписки.

Вскоре Telegram ожидает крупное обновление. Его создатель Павел Дуров анонсировал появление возможности публикации Stories всем пользователям. Ранее данная функция предлагалась исключительно людям, приобретшим Premium.

Её внедрение постепенно начнется с середины августа. Об этом рассказал Дуров в собственном канале.

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Создатель обратился ко всем пользователям мессенджера в честь юбилея Telegram. Ему исполнилось уже 10 лет. Дуров отметил, что за эти годы мессенджер обзавелся почти 800 млн активных пользователей, при этом не было активной рекламы и агрессивного маркетинга, только «сарафанное радио».

Разработчик утверждает, что постепенный ввод Stories станет новым историческим витком Telegram. Вскоре он перестанет быть стандартным мессенджером, превратившись в полноценную социальную сеть.

Анонс функции состоялся ещё в июне 2023 года. Команда Telegram не желает вводить Stories, но пользователи активно требуют данный формат.

В июльском обновлении функцию пробно ввели для владельцев премиальных подписок. Остальные пользователи получат доступ к Stories уже в августе.

Но «бесплатная» функция ограничена. В сутки можно публиковать только 3 истории, а в месяц – не более 30.