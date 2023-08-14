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Bandai Namco возлагает большие надежды на проект Armored Core VI. О возможных перспективах говорят предзаказы игры.
По поводу DLC для Elden Ring по-прежнему не поступало заявлений.
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Студия дала комментарии касательно количества предзаказов на новинку Armored Core VI. В опубликованном квартальном отчете не приводятся точные данные, но представители компании обрадованы перспективами.
Игровое комьюнити внимательно следит за любыми новостями, связанными с релизом. Компания ожидает хороших продаж, но конкретные прогнозы не сообщаются.
В отчёте присутствуют сведения о других проектах студии, но вот всеми ожидаемое DLC для Elden Ring остается «темной лошадкой». Компания не делает заявлений даже о примерной дате выхода.
Есть вероятность, что данная новость будет рассказана во время церемонии открытия Gamescom, которая пройдет в августе.
Что касается новинки, она выйдет уже ближе к концу этого месяца сразу на всех платформах.