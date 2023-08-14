Bandai Namco прокомментировала ситуацию с предзаказами Armored Core VI в своём квартальном отчёте. Компания не стала называть точное количество, но назвала его «хорошим».

Bandai Namco возлагает большие надежды на проект Armored Core VI. О возможных перспективах говорят предзаказы игры.

По поводу DLC для Elden Ring по-прежнему не поступало заявлений.

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Студия дала комментарии касательно количества предзаказов на новинку Armored Core VI. В опубликованном квартальном отчете не приводятся точные данные, но представители компании обрадованы перспективами.

Игровое комьюнити внимательно следит за любыми новостями, связанными с релизом. Компания ожидает хороших продаж, но конкретные прогнозы не сообщаются.

В отчёте присутствуют сведения о других проектах студии, но вот всеми ожидаемое DLC для Elden Ring остается «темной лошадкой». Компания не делает заявлений даже о примерной дате выхода.

Есть вероятность, что данная новость будет рассказана во время церемонии открытия Gamescom, которая пройдет в августе.

Что касается новинки, она выйдет уже ближе к концу этого месяца сразу на всех платформах.