По данным следствия, мужчина 9 января 2023 прошел военно-врачебную комиссию и был признан ограниченно пригодным к военной службе.

В Ивано-Франковской области 56-летний гражданин был приговорен к двум годам испытательного срока. Мужчина понесет наказание из-за отказа от мобилизации, так как болен циррозом печени и высоким давлением.

Детали изложены в приговоре суда, находящегося на территории данной области.

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Как утверждает следствие, в январе нынешнего года мужчина прошел комиссию, по итогам которой его признали ограниченно годным к прохождению военной службы. Гражданина могли призвать в войска обеспечения или другие места, не подразумевающие активных боевых действий. Но после вручения повестки он не явился в пункт сбора.

Во время судебного разбирательства мужчина признал собственную вину, а неявку объяснил плохим самочувствием. В результате было установлено, что он имеет цирроз печени. В местной больнице зафиксировано обращение гражданина в первые дни этого года, а также дальнейшее прохождение лечения в стационаре.

Суд учел все обстоятельства, включая недуг мужчины в активной фазе. Также он проживает совместно с двумя сестрами, уже вышедшими на пенсию.

Пусть суд и признал мужчину виновным, но несколько смягчив наказание, дав всего 2 года испытательного срока. Решение не окончательное, подлежит обжалованию.