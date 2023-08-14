ВСУ начали контрнаступление, в частности, чтобы разорвать сухопутный коридор в Крым и выйти на побережье Азовского моря.

Евгений Дикий предупреждает, что Украина может столкнуться с чеченским сценарием.

Одна из главнейших целей контрнаступления – лишить Россию сухопутного коридора к Крымскому полуострову, а после занять побережье Азовского моря.

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Евгений Дикий, бывший руководитель подразделения «Айдар», рассказал в своём интервью о том, что произойдет, если украинские военные не смогут добиться поставленных целей.

Он подчеркнул, что вероятность сохранения российских оборонительных рубежей по-прежнему остается высокой. Ресурсы, имеющиеся в распоряжении ВСУ, уже подходят к концу, их недостаточно для полноценной операции. Россияне же относятся со всей серьезностью к данной компании. Все резервы ВС РФ перебрасываются к оборонительным рубежам. Если ВСУ не совершат прорыв, у противостоящей стороны может «измениться настроение».

Дикий утверждает, что осенью РФ проведет ещё одну масштабную мобилизацию, призвав порядка 300 000 граждан.

Наиболее вероятный сценарий при нынешней динамике – «боевая ничья». РФ пытается «заморозить» конфликт, чтобы основательно подготовиться к будущим операциям. Такое развитие событий станет повторением чеченского сценария и полным проигрышем Украины.