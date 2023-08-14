Пока украинское контрнаступление "буксует" в Запорожской области на юге, российская армия начала "незаметное" наступление в Харьковской на севере страны, пытаясь сорвать наступательную операцию ВСУ. Об этом пишет The Hill.

Украинское контрнаступление «застряло» на Запорожском направлении. Российская армия, воспользовавшись этим, начала незаметно приближаться к Харькову, пытаясь сорвать операцию ВСУ. Подробности изложены в публикации издания The Hill.

Через несколько недель с момента, как ВС РФ продвинулись на Купянском направлении, иностранные СМИ смогли увидеть суть происходящего. Во-первых, российская армия сломала оборону ВСУ, во-вторых, манёвр позволит завершить контрнаступление украинских сил на юге. Операция ВС РФ уже перешла в активную фазу и принесла определенные успехи.

реклама

В публикации указано, что Россия успела получить некоторое преимущество, значительно приблизившись к Купянску. Украина начала экстренно эвакуировать местных жителей из города.

ВС РФ подобрались к Купянску на расстояние всего нескольких миль, а также продолжили движение в направлении Лимана. С точки зрения иностранных аналитиков, российские войска не смогут быстро взять данные населенные пункты, ведь в таком случае придется форсировать Оскол.

Несмотря на продемонстрированную ВС РФ мощь, на Западе все ещё присутствует уйма скептиков, считающих, что Москва ограничена в возможностях. Некоторые утверждают, что российские войска значительно истощены после битвы за Бахмут, поэтому сейчас не смогут справиться с захватом ещё нескольких населенных пунктов.

Но эксперты вынуждены признать, что продвижение к Купянску происходит медленно, но уверено. Это выглядит прямым противопоставлением «буксующего» контрнаступления ВСУ.