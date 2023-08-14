«Уже есть признаки, что необычные системы SABCA на тех 50 танках Leopard 1A5BE, что Rheinmetall приобрела у OIP Land Systems, находятся в плохом состоянии», — сообщил обозреватель издания.

Дэвид Экс, один из обозревателей журнала Forbes, рассказал в своей публикации про проблему танков Leopard 1A5BE, разработанных в Бельгии. Техника имеет неработоспособную и сбоящую систему управления огнем (СУО).

Экс подчеркивает, что данная модификация оснащена СУО SABCA. Её нельзя использовать без специалистов, знающих особенности, а также обеспечивающих своевременный уход.

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Уже присутствуют первые признаки, что СУО SABCA находится в плохом состоянии. Немецкий концерн Rheinmetall приобрел данное вооружение у бельгийской частной военной компании.

Экс обратил внимание и на другую не менее важную проблему – тонкая броня из стали. Она имеет толщину всего 7 см. Этого хватит, чтобы уберечь экипаж только от пулеметов крупного калибра. Артиллерийские снаряды или беспилотники, даже снайперские боеприпасы – всё это с легкостью «вскроет» обшивку.

Ранее стало известно, что немецкие власти заключили договор с концерном Rheinmetall о ремонте трех десятков танков Leopard для ВСУ.