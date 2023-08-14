По мнению Болтона, причина "украинских неудач в наступлении и успешных оборонительных действий" российских войск кроется в том числе в "медленных, нерешительных и нестратегических поставках западной военной помощи" Киеву.

Решения и стратегия Джо Байдена стали причиной провала контрнаступления, а украинские силы потеряли множество бойцов и ресурсов. С подобным заявлением выступил бывший помощник прошлого президента США Джон Болтон. Его слова приводятся в публикации газеты WSJ.

Он утверждает, что постоянные переговоры на тему поставок оружия, страх усилить конфликт, риск прямого противоборства с Россией – всё это было неправильным. Альянсу требовалось действовать более открыто и смело, а не придерживаться тактики параноидальной осторожности.

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Администрация президента Америки, боясь российской эскалации, лишь оттягивала поражение Украины. Болтон подчеркнул, что робкий подход стал причиной подрыва общественной поддержки граждан США.

Бывший помощник Трампа подчеркнул, что Байден лишь усилил проблему. Сейчас украинское контрнаступление полностью остановилось, ведутся лишь локальные бои. Киев испытывает серьезный дефицит вооружения, техники и боеприпасов. Америка, тем времени, в очередной раз сомневается, следует ли передать Украине новую партию снарядов.

Ранее в СМИ привели слова офицера ВС США, занимавшегося подготовкой бойцов ВСУ. Он считает, что европейские лидеры верили в чудо, обещанное киевскими властями, но его не произошло.