Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
Финляндия не обеспокоена планами России увеличить численность войск близ границ
Финляндия вступила в НАТО в апреле, заявка Швеции до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения.

реклама

Финляндия не выражает обеспокоенности из-за планов России увеличить количество войск на границах с государством. С таким заявлением выступила глава финского МИД Элина Валтонен. Политик подчеркнула, что подобный шаг они ожидали давно, и теперь лишь убедились в собственных предположениях.

Перед этим в СМИ обратился глава МО РФ Сергей Шойгу. Он рассказал, что после создания двух военных округов, а именно Ленинградского и Московского, Россия планирует перебросить несколько подразделений ВС РФ для укрепления западных рубежей.

реклама

Шойгу подчеркнул, что присоединение Финляндии к иностранному альянсу является важным фактором, который Москва не может игнорировать. В будущем ряды НАТО должна пополнить и Швеция. Глава военного ведомства указал, что с момента вступления Финляндии в альянс сухопутная граница России со странами блока стала почти вдвое больше.

Хельсинки с пониманием относятся к ситуации, считая, что Москва обоснованно перебрасывает войска к границам.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#новости
рекомендации
4080 Gigabyte Aorus за копейки - смотри цену
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 Ti Gigabyte дешевле 100 тр - надо брать
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

"Калашников" опробовал в зоне СВО новую беспилотную систему разведки "Квазимачта"
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Вперед в Купянск - передовые отряды 138 МБР уже в 6 км от города
11
Украина просит исключить Израиль из Контактной группы по обороне Украины
28
Неисправный Tesla Cybertruck на обочине случайно продемонстрировал устройство подвески и днища
1
Hill: Россия "незаметно" начала новое наступление в Харьковской области, а Генштаб ВСУ проспал его
2
«Российский газ был благословением для Германии» — немецкий политик
4
ПАО Камаз продемонстрировал новые бронеавтомобили с антидроновой защитой
3
Россия призывает партнеров по БРИКС к совместным экспедициям
+
Bild: Запад передал Украине не более 100 современных танков, Россия производит 50 в месяц
6
В Урожайном бои - поселок переходит из рук в руки
+
«Калашников» опробовал новую систему разведки в зоне СВО
1
В республике Нигер стремительно вырос спрос на ткань белого, синего и красного цвета
2
Украина теряет танки Leopard 2 в ходе контрнаступления
1
Маршрут экспорта нефти в Азию через Северный морской путь на 30% короче чем через Суэц
3
Запрет на использование iPhone в российских компаниях и ведомствах расширяется
+
Боец ВСУ: Севернее Бахмута нам пришлось отойти на тыловые позиции, ВС РФ подтянули резервы
+
Пентагон ударными темпами разрабатывает собственные системы РЭБ
+
Бывший агент ЦРУ Джонсон: Украина останется без Одессы, если она продолжит наступать
4
«Иностранные наемники бегут с передовой» — полковник Дуглас Макгрегор
1
Стала известна цель вчерашнего ракетного удара по западной Украине
+
Модельный ряд графических процессоров NVIDIA следующего поколения может покинуть вариант x04
2

Популярные статьи

Изучаем 3 самых перспективных истребителя 6-го поколения – почему Россия не участвует в гонке
19
M1 Abrams: «ржавое ведро» или современная машина – почему танк не так плох, как полагают эксперты
6
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году
5
3 горячие игровые связки CPU + GPU + MB – когда скорость важнее денег, а экономия неуместна
5
"Охотник за Абрамсами" - Краснополь: лучший высокоточный управляемый снаряд ВС РФ
1
История кофе - как монахи обнаружили бодрящий эффект кофейных зерен и как всё заверте...
6
Очередное железо с Aliexpress: Матплата ERYING M-ITX "Skyline b660i" с мобильным Core i7 12700H
30
Топ-5 игр, которые нельзя пропустить
18
ТОП-9 процессоров Intel и AMD для игр – рейтинг 2023 года
6
Покупаем мощный игровой ПК для Next Gen@4К за $2000 – тратим заначку, пока видеокарты не подорожали
16

Сейчас обсуждают

glavhyilo
12:49
нефть 86 долларов щас,байдун не покупает её так дорого,пешком скоро будут ходит по америке
Курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 100 рублей впервые с марта 2022 года
glavhyilo
12:46
ну если 20 миллионов хохлов переехало жить в Россию,естественно у них все сбережения в долларах
Курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 100 рублей впервые с марта 2022 года
Артём Николаев
12:44
Я тут всегда был. Хочешь обсудить? Мы кстати делаем клики и просмотры администрации, так что не отлынивай.
Курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 100 рублей впервые с марта 2022 года
Артём Николаев
12:43
Про что и речь. Я тоже могу кричать на улице, что мне не нужны золото-бриллианты и виллы в Калифорнии, поэтому у меня их нет.
Курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 100 рублей впервые с марта 2022 года
salexa
12:43
это типа прикол,что ли ,у 404 нем было шансов сразу
The Times: Украина отказалась от обещаний неминуемого триумфа
swr5
12:43
C понедельника новая установка в ЦПСО - раскручивать тему курса доллара в России и "неминуемый последующий крах российской экономики". И сразу повыползали тут всякие Артемы Николаевы и Денисы Исмагуло...
Курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 100 рублей впервые с марта 2022 года
glavhyilo
12:41
демократ.Накоплений никаких нет в долларах,это только к хохлам
Курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 100 рублей впервые с марта 2022 года
glavhyilo
12:39
у меня нет долларов никаких лет 20 уже
Курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 100 рублей впервые с марта 2022 года
glavhyilo
12:38
это на украине только мобилизуют
Курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 100 рублей впервые с марта 2022 года
Deneb inside
12:38
все понятно, главное, чтоб чужая корова сдохла, хотя беда в том, что своя уже легла на бок, и мухи начали летать...
Курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 100 рублей впервые с марта 2022 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем