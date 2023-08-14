Финляндия вступила в НАТО в апреле, заявка Швеции до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения.

Финляндия не выражает обеспокоенности из-за планов России увеличить количество войск на границах с государством. С таким заявлением выступила глава финского МИД Элина Валтонен. Политик подчеркнула, что подобный шаг они ожидали давно, и теперь лишь убедились в собственных предположениях.

Перед этим в СМИ обратился глава МО РФ Сергей Шойгу. Он рассказал, что после создания двух военных округов, а именно Ленинградского и Московского, Россия планирует перебросить несколько подразделений ВС РФ для укрепления западных рубежей.

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Шойгу подчеркнул, что присоединение Финляндии к иностранному альянсу является важным фактором, который Москва не может игнорировать. В будущем ряды НАТО должна пополнить и Швеция. Глава военного ведомства указал, что с момента вступления Финляндии в альянс сухопутная граница России со странами блока стала почти вдвое больше.

Хельсинки с пониманием относятся к ситуации, считая, что Москва обоснованно перебрасывает войска к границам.