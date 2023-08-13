Поражение позиции зенитчиков ВСУ зафиксировали средства объективного контроля.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер, в рамках своего интервью с каналом Gegenpol, рассказал, что российские беспилотники «Ланцет» поразили большую часть украинской артиллерии, расположенной вблизи линии боевого соприкосновения.

Если посмотреть на то, с какой скоростью ВСУ теряют системы артиллерий, то можно заметить, что их ликвидируют не в ходе контрбатарейной борьбы, а беспилотниками «Ланцет». Они быстро наводятся на цели и уничтожают их.

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Эксперт считает, что вскоре БПЛА смогут бить целыми роями, обеспечивая 100% поражение бронированных машин противника. Пока системы РЭБ относительно справляются с дронами, но вот ответить на массированную атаку будет нечем.

«Ланцет» является разработкой компании ZALA AERO. Дальность его действия составляет пару десятков километров. На беспилотнике присутствует боевая комплектующая, весящая от 3 до 5 кг.

В версии «Изделие-52» БПЛА имеет два Х-образных крыла, что позволяет ему совершать отвесное пикирование.