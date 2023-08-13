Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
Экс-разведчик США Риттер: российские «Ланцеты» разносят артиллерию ВСУ на фронте
Поражение позиции зенитчиков ВСУ зафиксировали средства объективного контроля.

реклама

Бывший американский разведчик Скотт Риттер, в рамках своего интервью с каналом Gegenpol, рассказал, что российские беспилотники «Ланцет» поразили большую часть украинской артиллерии, расположенной вблизи линии боевого соприкосновения.

Если посмотреть на то, с какой скоростью ВСУ теряют системы артиллерий, то можно заметить, что их ликвидируют не в ходе контрбатарейной борьбы, а беспилотниками «Ланцет». Они быстро наводятся на цели и уничтожают их.

реклама

Эксперт считает, что вскоре БПЛА смогут бить целыми роями, обеспечивая 100% поражение бронированных машин противника. Пока системы РЭБ относительно справляются с дронами, но вот ответить на массированную атаку будет нечем.

«Ланцет» является разработкой компании ZALA AERO. Дальность его действия составляет пару десятков километров. На беспилотнике присутствует боевая комплектующая, весящая от 3 до 5 кг.

В версии «Изделие-52» БПЛА имеет два Х-образных крыла, что позволяет ему совершать отвесное пикирование.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#новости
рекомендации
4080 Gigabyte Aorus за копейки - смотри цену
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 Ti Gigabyte дешевле 100 тр - надо брать
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

«Калашников» опробовал новую систему разведки в зоне СВО
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Отобранные с большим трудом для учебы на F-16 пилоты ВСУ оказались атакованы "Кинжалом"
43
В Британии подготовили еще тысячу бойцов ВСУ
1
БМП Bradley получила "титул" самой уничтожаемой западной техники в зоне проведения российской СВО
5
Украина просит исключить Израиль из Контактной группы по обороне Украины
9
Неисправный Tesla Cybertruck на обочине случайно продемонстрировал устройство подвески и днища
1
Вперед в Купянск - передовые отряды 138 МБР уже в 6 км от города
4
ПАО Камаз продемонстрировал новые бронеавтомобили с антидроновой защитой
3
В первом полугодии Huawei удалось слегка увеличить выручку
+
Bild: Запад передал Украине не более 100 современных танков, Россия производит 50 в месяц
4
«Российский газ был благословением для Германии» — немецкий политик
+
Маршрут экспорта нефти в Азию через Северный морской путь на 30% короче чем через Суэц
3
Украина теряет танки Leopard 2 в ходе контрнаступления
1
США продолжат поставлять Украине кассетные боеприпасы, пока не нарастят производство 155-мм калибра
+
Пентагон ударными темпами разрабатывает собственные системы РЭБ
+
«Иностранные наемники бегут с передовой» — полковник Дуглас Макгрегор
1
Стала известна цель вчерашнего ракетного удара по западной Украине
+
Осенью 2023 года начинаются испытания САО 2С42 «Лотос» для ВДВ РФ
+
Бывший агент ЦРУ Джонсон: Украина останется без Одессы, если она продолжит наступать
4
В Урожайном бои - поселок переходит из рук в руки
+
Модельный ряд графических процессоров NVIDIA следующего поколения может покинуть вариант x04
2

Популярные статьи

Изучаем 3 самых перспективных истребителя 6-го поколения – почему Россия не участвует в гонке
15
M1 Abrams: «ржавое ведро» или современная машина – почему танк не так плох, как полагают эксперты
3
3 горячие игровые связки CPU + GPU + MB – когда скорость важнее денег, а экономия неуместна
5
История кофе - как монахи обнаружили бодрящий эффект кофейных зерен и как всё заверте...
6
Значение и смысл компьютерных игр в жизни современного человека
38
Очередное железо с Aliexpress: Матплата ERYING M-ITX "Skyline b660i" с мобильным Core i7 12700H
14
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году
+
"Охотник за Абрамсами" - Краснополь: лучший высокоточный управляемый снаряд ВС РФ
1
Топ-5 игр, которые нельзя пропустить
17
Бью рекорды в тесте 3DMark на Radeon RX 550 - легкий разгон, приятный результат
14

Сейчас обсуждают

32Влад32
00:37
Был бы он хотя бы Докторской, а то всего лишь Ливерная Колбаса.
ZDF: большинство немцев назвали канцлера Олафа Шольца слабым руководителем
Константин Середкин
00:33
Откуда такие цифры?если произведено в несколько раз меньше
Китай в настоящее время является крупнейшим мировым экспортером автомобилей
32Влад32
00:29
Я говорю - как минимум развивают реакцию У меня так и вышло. А то может уже бы здесь и не писал. https://finance.rambler.ru/business/51235033-v-avtozapravochnom-komplekse-rosnefti-v-moskve-proshel-fin...
Значение и смысл компьютерных игр в жизни современного человека
Константин Середкин
00:27
Что ж вы врёте то?
Китай в настоящее время является крупнейшим мировым экспортером автомобилей
Михаил Суворов
00:18
3 истребителей, это как? Трое наверное, да?
Изучаем 3 самых перспективных истребителя 6-го поколения – почему Россия не участвует в гонке
VRoman
00:13
Нет, эти обычные ядра Zen4, а не Zen 4c. 128 и 96-ядерники должны выйти с архитетурой Zen 4c, вот там по некоторым слухам будут ядра с тормознутым кэшем L1/L2 и разделённым на два CCX кэшем L3. Это та...
Процессоры AMD EPYC 8004-й серии будут поставляться с 64 ядрами и частотой от 2,20 до 2,55 ГГц
Q-Tuzoff
00:09
Ну конкретно для 6500 XT да (и 6400), а так разница у других карт не особо большая. Просто 6500 XT покупал изначально для другого ПК с R5 3600 и мамкой на X570 чипсете, там-то порядок с этим - полная ...
Бью рекорды в тесте 3DMark на Radeon RX 550 - легкий разгон, приятный результат
VRoman
00:07
"Причина чего "инвестиционная земля". Которую кто-то купил, сам не использует (чтобы уйти от налогов, символически использует, сажая травку, которая и пыхнула) и другим селиться не даёт." - Интересное...
Пожар на Гавайях стал самым разрушительным в новейшей истории США
Китя.
00:06
В глобальных настройках должно быть. если нет значит не поддерживает.
Бью рекорды в тесте 3DMark на Radeon RX 550 - легкий разгон, приятный результат
Vasijara
23:55
Да на то время во многие игры играл, у меня как раз только первый комп появился, и Prey оригинальный я прошёл также не раз, даже на диске есть, норм игра. Новый Prey другой, иммерсив сим как я понимаю...
Топ-5 игр, которые нельзя пропустить
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем