По мнению канцлера, переговоры, прошедшие в Саудовской Аравии, были очень важны.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, в ходе своего выступления, призвал государства продолжить переговоры по Украине для решения конфликта мирным путем. Заявление было сделано телеканалу ZDF.

Шольц считает, что переговоры значительно усилят давление на Россию. Москва осознает, что избрала не тот путь решения конфликта. Только с выведением войск из Украины возможно установить мир.

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Ранее было сообщение, что ЕС не считает «чем-то выходящим за рамки» присутствие КНР во встрече в Джидде. Напомним, что на данном мероприятии обсуждался украинский вопрос, а также возможные варианты решения конфликта.

Перед этим глава МИД КНР Ван И, беседуя с российским коллегой Сергеем Лавровым, заявил, что Китай придерживается независимой позиции, не вставая на сторону ни одной из противоборствующих стран.

Представители Франции надеются, что следующие переговоры, посвященные мирному урегулированию конфликта, пройдут до саммита G20, запланированного на 9-10 сентября.