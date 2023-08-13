Отмечается, что один из организаторов демонстрации был задержан.

Сегодня в Нигере состоялась демонстрация. Её цель – поддержать свергнутого президента Мохамеда Базума. Но демонстрантов оперативно разогнали представители правоохранительных органов. Об этом написало местное издание Ar Info в своих социальных сетях. Также под стражу взят один из зачинщиков демонстрации.

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Генерал Абдурахман Тчиани, являющийся руководителем «Национального совета по защите отечества», указал, что новые власти страны готовы урегулировать любые конфликты дипломатическим путем. Подобное заявление было сделано им во время встречи с представителями лидеров местных религиозных общин.

Переворот в Нигере состоялся ближе к концу июля. Большинство руководителей иностранных государств отнесли к нему с осуждением. Региональная организация ЭКОВАС занялась согласованием плана действий на случай, если в Нигере произойдет военная интервенция.

Также над государством временно ввели бесполетную зону, из-за чего отменены десятки рейсов.