Швеция, ранее воспринимавшаяся как толерантная страна, обрела имидж враждебного исламу государства, которое санкционирует нападки на мусульман, отметили в СЭПО.

МИД Великобритании сообщило собственным гражданам о повышенной вероятности атак террористов в Швеции. Заявление об этом появилось на официальном портале ведомства 13 августа.

В министерстве подчеркнули, что злоумышленники попытаются совершить ряд терактов в Швеции. Нападения будут неизбирательными, под «прицел» попадают места, где чаще всего присутствуют иностранцы.

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Теракты затрагивают прямые интересы Лондона и британских групп. Согласно данным ведомства, мотивацией для атак могут стать конфликты, протекающие в Ираке или Сирии.

В МИД подчеркнули, что гражданам необходимо проявлять повышенную бдительность и осторожность.

Хенрик Линдерхольм, являющийся советником по нацбезопасности Швеции, заявил, что представители правоохранительных органов отслеживают развитие событий, находясь на связи с международными партнерами. Так они пытаются уберечь шведских граждан, находящихся за рубежом, от покушений.

Ближе к концу июля поступило сообщение от СЭПО. В нем указывается, что осквернение Священных Писаний в Швеции является поступком, значительно ухудшающим имидж государства, а также снижает показатели его уровня безопасности. Ранее страну расценивали толерантной, но теперь считают, что она враждебно настроена к исламу.