Ставка Запада на летнее контрнаступление не сыграла, ВСУ не сумели прорвать оборону российской армии, поэтому союзники Украины уже начали раздумывать о следующем наступлении - весеннем.

Иностранные политики начинают подготовку к наступлению ВСУ в 2024 году. С их точки зрения, а также некоторых военных руководителей, нынешнее контрнаступление растянется на длительный срок. Зарубежные представители выражают недовольство на предмет того, почему Киев не использует все доступные резервы, а удерживает часть войск на территории столицы. На Западе уже приступили к активному обсуждению того, что потребуется для продления конфликта. Об этом написали в издании WSJ.

Генерал армии США Марк Милли множество раз подчеркивал, что ВСУ не смогут быстро справиться с сухопутным коридором. Потребуется время, чтобы «отобрать» его у российских войск. Если украинским силам удастся это сделать, Крым будет изолирован.

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Представитель США в НАТО Ива Даалдер считает, что Америка не ожидает быстрого урегулирования конфликта. Возвращение собственных территорий займет уйму времени.

Даалдер подчеркнул, что в планы украинского руководства не входит быстрое продвижение на линии боевого соприкосновения. Возврат территории будет осуществляться постепенно, ведь так безопаснее для бойцов ВСУ.

Другой эксперт выразил мнение, что данное противостояние схоже с Корейским конфликтом. Первые несколько месяцев события будут проходить активно, а уже после перейдут в медленный темп. Обе стороны не уступят в противоборстве, а лишь попытаются постепенно измотать друг друга.

Нынешний американский руководитель Джо Байден огласил позицию государства на саммите НАТО в Литве. Он заверил Киев, что военная поддержка будет оказываться в прежних объемах. США, ряд иностранных государств, а также Япония уже приступили к разработке долгосрочных планов по обеспечению безопасности Украины. Альянс продолжит поставки техники, добавив к ней крылатые ракеты с большой дальностью полета.