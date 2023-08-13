Регистрация учетной записи Турции не работает в браузере и на самой консоли — геймеры сталкиваются с ошибкой «Что-то пошло не так».

В Telegram-канале PlayStation заявляют, что не удается зарегистрировать турецкие аккаунты. Функция недоступна как через консоль, так и в браузере.

Турецкие аккаунты PSN, ставшие единственной возможностью российских игроков приобретать свежие релизы на консоль, перестали создаваться. Об этом рассказали в целевом канале Telegram. Геймеры, при попытке создания учетки, видят на экране надпись «Что-то пошло не так».

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Первые «звоночки» начались несколько недель назад, но теперь количество жалоб продолжает расти. Отдельные владельцы консолей рассказали, что им удалось преодолеть проблему только после смены DNS на устройстве. Другие написали, что аккаунт был успешно создан после целого ряда попыток, несмотря на сообщение об ошибке.

Также россияне недавно столкнулись с повышением стоимости игр. Причин сразу две: первая – падение курса национальной валюты, вторая – возросшая комиссия со стороны платежной системы Oldubil.