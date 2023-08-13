Из опроса также стало известно, что 45% респондентов хотели бы посещать кинотеатр чаще, но считают, что это слишком дорого.

Американская исследовательская компания The Quorum провела опрос среди посетителей кинотеатров. Согласно ему, около 11% человек впервые посетили сеанс с момента начала пандемии. Другая часть респондентов рассказала, что уже не помнит, когда были в кинотеатре. Получается, что четверть лиц, посетивших «Барби», пришли на сеанс впервые за три года.

В издании Variety подчеркнули, что некоторые из числа респондентов предпочли воздержаться от просмотра «громких» новинок этого года, включая «Аватар: Путь воды», при этом не устояв перед комедией «Барби» с Райаном Гослингом в главной роли.

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В результатах опроса указывается, что почти половина респондентов посещают все выходящие новинки, а 32% «иногда» приходят на сеансы. Около 40% опрошенных заявили, что просмотр фильма «Барби» напомнил им об удовольствии от посещения кинотеатра, поэтому они постараются почаще это делать.

45% респондентов подчеркнуло свое желание посещать сеансы не менее пары раз в месяц, но есть препятствие в виде дороговизны просмотра фильмов в кинотеатре.

На территории РФ показы «Барби» не запустили даже в неофициальном формате. Но есть первые подвижки в данном вопросе. Один тюменский кинотеатр «крутил» записанную версию картины.