Как указали обозреватели, Варшава после начала спецоперации России «является одним из самых ярых союзников Украины».

Взаимоотношения между Польшей и Украиной сейчас претерпевают не лучшее время, а наличие разногласий в исторических вопросах могут спровоцировать новые проблемы. Об этом рассказали в публикации газеты The Washington Post.

В материалах указывается, что Варшава поддерживала Украину с первых дней СВО, на данный момент являясь самым «близким другом». Но даже между верными союзниками могут возникать разногласия.

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Речь идёт про ряд столкновений официальных лиц, произошедший в августе. Начал конфликт Марчин Пшидач, заявивший, что Киеву следует быть более благодарным за оказываемую Варшавой помощь.

Украинский лидер Владимир Зеленский ответил, что его государство является «щитом», в котором должны отсутствовать трещины, иначе российская армия прорвется на территорию стран НАТО.

Также есть предпосылки к развитию конфликта. В прошлом Польша имела контроль над западными регионами Украины. Если брать исторический контекст, Варшава может вновь претендовать на данные области.

Другой конфликтный повод – Волынская резня. Отношения и мнения государств сильно разнятся в отношении её. Польские представители, относящиеся к ультраправой группе, обвиняют Украину в произошедшем, ожидая от неё извинений.