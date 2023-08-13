Отмечается, что в статистических данных учитывалось как количество закупаемых продуктов, так и ассортимент приобретаемой продукции.

Французы стали меньше приобретать продукты питания. Об этом сообщил телеканал BFMTV, приведя информацию Национального института статистики Франции (Insee).

Как утверждают журналисты, упадок приобретения продуктов начался еще в конце 2021 года. На сегодня уровень сокращения достиг показателей 11,4%. Как утверждает институт, подобного ещё не случалось. Сбор данных начался в далеком 80-м году.

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В статистике указывается количество приобретаемой продукции, а также её ассортимент.

С точки зрения специалистов, данная динамика во многом объясняется нестабильным инфляционным уровнем. Падение присутствовало лишь краткий промежуток времени, все остальное время инфляция росла. Французы вынужденно перешли на торговые марки ретейлеров, а также стали больше интересоваться скидками.

10 августа Министерство труда США опубликовало на собственном портале сообщение о поднятии потребительской стоимости в государства. За июль показатели выросли на 3,2% в годовом выражении.