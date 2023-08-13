Уточняется, что штабы ВСУ начали действовать по-своему, игнорируя натовских инструкторов.

Руководство НАТО – вот настоящие виновники провалившегося украинского контрнаступления. Данное заявление было опубликовано в издании УНИАН.

В статье указывается, что контрнаступление можно назвать «провалом». Украинские силы, прислушиваясь к рекомендациям иностранных советников, лишь теряли собственные ресурсы, после чего были вынуждены действовать самостоятельно. Зарубежные эксперты не владели всей полнотой картины, а также часто упирались в доктрины НАТО.

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Стандартная иностранная тактика подразумевает воздушное преобладание над противником, но в распоряжении российской армии передовая авиация. ВС ВСУ не могут противопоставить истребителям и вертолетам ВС РФ абсолютно ничего.

По этой причине Украина неоднократно просила ускорить передачу зарубежной авиации. Но США опасаются отправлять столь ценный ресурс, не желая, чтобы российская армия просто уничтожила его, в очередной раз доказывая, что иностранные доктрины бесполезны против ВС РФ.

От «горстки» F-16 ситуация на Украине не станет лучше. Воздух, в данном конфликте, остался за российской авиацией. Чтобы урегулировать шансы, потребуется целая эскадрилья самолетов, но Америка не пойдет на такой шаг.