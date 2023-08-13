Противовоздушная оборона (ПВО) в ВСУ представлена комплексами С-300, которые Россия когда-то поставляла Украине, рассказал военный эксперт.

ВСУ удалось создать большой запас БПЛА. Подобного мнения придерживается полковник в отставке Анатолий Матвийчук, по совместительству являющийся военным экспертом. Беседуя с «Лентой.ру», он описал стандартное вооружение украинских сил.

Эксперт подчеркнул, что ВВС в государстве практически отсутствует, есть только несколько десятков единиц бомбардировщиков.

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Другое дело – беспилотники. Украинские силы создали немалый запас и из собственных единиц, и из иностранных. К примеру, у ВСУ на вооружении стоит «Стриж-1», производимый ещё в СССР.

На море украинский флот не встречается. ВСУ сделали упор на беспилотные катера, начиненные взрывчаткой.

Но собственное производство у Украины отсутствует. Матвийчук считает, что беспилотные катера изготавливаются в Великобритании. После дроны отправляются Киеву в готовом или разобранном виде. ВСУ остается лишь собрать их, используя инструкции.

Что касается ПВО, то украинские силы используют комплексы C-300, ранее поставляемые РФ. Вблизи столицы размещены системы Patriot американского производства.

Стрелковое оружие базовое – «Калашников» или иностранные «М16». Наземных средств изобилие, есть и собственные танки Т-84, а также зарубежные «Леопарды».