Военные объекты США в провинциях Дейр-эз-Зор и Хасеке на востоке Сирии подверглись обстрелам отрядами ополченцев арабских племен, сообщило иранское информагентство Fars News Agency.

Американские военные объекты, находящиеся в провинциях Дейр-эз-Зор и Хасеке, расположенные на востоке Сирии, были обстреляны ополчением арабских племен. Об этом стало известно из публикации иранского информационного агентства Fars News Agency.

реклама

По американским объектам нанесли удар пять ракет. Были поражены цели вблизи газового поля Коника. Ещё четыре попали в базу, расположенную неподалеку от нефтяного месторождения Эль-Омар.

В публикации агентства указано, что возле Конико присутствует густой клуб дыма. Слышно, как работаю бригады скорой помощи. Местность патрулируется с воздуха в срочности поднятым вертолетом. Размеры материального ущерба пострадавшей стороны не указаны.

В Сирии располагается девять американских баз. С точки зрения Дамаска, их присутствие – попытка прямой оккупации территории. Руководство Сирии неоднократно подчеркивало, что американцы просто грабят страну, выкачивая ценные природные ресурсы.