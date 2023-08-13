Авторы издания Bild подчеркивают, что беспилотники LUNA NG является совершенно новой системой БПЛА, превосходящей действующую по всем характеристикам.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall передаст в распоряжение ВСУ инновационные разведывательные беспилотники LUNA NG. Поставки должны состояться до конца нынешнего года. Об этом стало известно из публикации издания Bild am Sonntag.

Согласно материалам, БПЛА содержит в комплекте наземную станцую управления, пару единиц дронов, а также катапульту для запуска.

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LUNA NG – это инновационная разработка немецкого концерна, которая значительно превосходит предыдущие устройства серии в плане технологический «начинки». У БПЛА обширный функционал. Беспилотник используется для разведки, обеспечения сети LTE, перехвата или глушения связи.

Ранее с заявлением выступил военный эксперт Василий Дандыкин, являющийся по совместительству капитаном первого ранга запаса. Он указал, что БПЛА «Ланцет», система удаленного минирования «Земледелие» и танк Т-90МС «Прорыв» – самые востребованные и наиболее полезные боевые единицы в зоне СВО.