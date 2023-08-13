По данным обозревателя, после начала контрнаступления Украина потеряла более 20% вооружения и техники.

Обозреватель Гуанча Дау Ланьцзян рассказал в собственном материале о стратегии Вашингтона. Америка хотел значительно ослабить РФ, развязав конфликт на Украине. Но план не удался.

Автор публикации подчеркнул, что ВСУ, потеряв большое количество техники, пытались взять укрепленные российские позиции штурмом. Итогом стала гибель множества солдат. Вашингтон хотел истощить армию РФ, но вместо этого уничтожил украинские силы.

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Зеленский, а также приближенные к нему чиновники, не могут отмотать время назад, поэтому находятся в состоянии, приближенному к панике.

Эксперт указал, что за два месяца контрнаступления Украина потеряла пятую часть от своей боевой мощи. В ходе сражений было уничтожено много единиц иностранной техники.

Украинское контрнаступление началось ещё в начале июня. ВСУ попытались прорваться одновременно на разных направления, но им не удалось добраться даже до первой линии обороны. Бойцов встретили ловушки, минные поля и различные заграждения.