После очередной атаки дрона на Москву утром 11 августа представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР) Андрей Юсов отметил, что в том, что сейчас испытывают москвичи, есть "определенная справедливость".

Утром 11 августа состоялась новая атака дронов на Москву. После этого представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что жители столицы, столкнувшиеся с происходящим, получают «заслуженное». Также Киев обратился к москвичам, указав, что в будущем атаки лишь участятся. Теперь «противостояние дронов» выходит на новые уровни.

Представитель ГУР указал, что российские ПВО не всегда успевают среагировать на приближение дронов, о чем указывают разрушения в столице. Пусть государство и лидирует на мировом рынке вооружений, но к современным вызовам оборона страны ещё не готова.

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Юсов считает, что данная тенденция (подразумевается атака дронов на российскую столицу) пробудит в разумах москвичей понимание ситуации, заставив прийти к определенным выводам.

Вскоре граждане РФ встанут перед выбором – продолжать верить местному телевиденью или же сделать собственные выводы. Юсов указал, что ситуация не остается стабильной, в будущем возможны изменения.

За прошедшие несколько месяцев интенсивность нападений лишь усилилась. Юсов утверждает, что Украина может перейти к ежедневным атакам дронов по российской столице.

Утром 11 августа прозвучал взрыв вблизи Карамишинского гидроузла. Как утверждают российские СМИ, там рухнул БПЛА самолетного типа.