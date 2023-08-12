Об этом он рассказал во время встречи с представителями иностранных дип-учреждений по поводу "Формулы мира".

12 августа состоялась пятая встреча Андрея Ермака с представителями иностранных МИД. В ходе беседы рассматривалась Формула мира, предложенная Владимиром Зеленским.

Глава Офиса украинского президента утверждает, что российские войска добиваются создания гуманитарной катастрофы, так как поражают энергетическую структуру по всему государству. Такое заявление он сделал в рамках встречи с иностранными дипломатами.

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Ермак подчеркнул, что гарантия энергетической безопасности является очень важным вопросом. Для РФ энергетика – один из рычагов воздействия на Украину, а также Запад. Кремль «продавливает» Европу, увеличивая стоимость энергоносителей. Их цена увеличилась в 6 раз с момента начала конфликта.

Украина попыталась преодолеть зависимость от российских энергоресурсов. В какой-то мере государству удалось это сделать, но удары по энергетической инфраструктуре усугубили положение. Ермак подчеркивает, что у украинцев не будет доступа к стандартным ресурсам этой зимой.

Также глава Офиса президента указал, что в РФ поставляют иностранные составляющие несмотря на ограничения. Это позволяет Москве наращивать производство дальнобойного вооружения.