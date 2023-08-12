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THQ Nordic представила Titan Quest II
Компания представила анонсирующий трейлер игры на презентации THQ Nordic Digital Showcase, которая прошла 11 августа 2023 года.

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Разработчик презентовал анонсирующий трейлер Titan Quest II на прошедшем мероприятии THQ Nordic Digital Showcase, состоявшемся 11 августа. Проект создается авторами SpellForce 3 из студии Grimlore Games.

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В новинке игрокам предстоит путешествовать по территории древней Греции. Цель сюжета – победа над обезумевшей Немезидой, а также спасение её жертв. Геймеров ожидают столкновения с различными чудовищами, включая сирен, кентавров и т.д.

Авторы подчеркнули, что теперь создание персонажа стало более гибким. Геймеры смогут выбрать собственный класс, совместив два мастерства, тем самым нивелируя их недостатки и подчеркивая преимущества.

Добыча же станет «осмысленной», согласно утверждениям разработчика. В проект добавили предметы, имеющие разнообразные аффиксы, а также систему крафта. С её помощью можно прокачать даже стандартное вооружение до ранга «уникальное». Но авторы лишь обозначили ключевые моменты механики, более подробно она не раскрыта.

В предстоящем проекте враги станут значительно умнее. Они будут объединяться в коалиции, приходить друг другу на помощь, комбинируя свои навыки.

Игрокам предлагают осуществлять путешествие по вселенной на скакуне Арейоне.

Ожидаемая дата релиза не называется. Проект выйдет сразу на всех платформах, за исключением устаревших устройств.

В Steam уже добавили страницу игры. Согласно представленной там информации, проект будет локализован на русский язык.

Также авторы добавили небольшое описание. Разработчики предлагают вновь посетить древнегреческий мир, чтобы сразиться с легендарными монстрами и изучить античные просторы.

Главный протагонист – Немезида, богиня возмездия, лишилась разума. Она поражает нити судьбы, портит их, наказывает всех, кто становится у неё на пути. И ваш герой не является исключением.

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