В отчетах Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) отмечается, что проблема коснулась не только Нью-Йорка — по всей стране выявили 8000 госпитализаций за неделю, что на 12 процентов больше, чем на прошлой.

В Нью-Йорке внезапно увеличилось количество больных Covid-19. Заболеваемость поднялась почти вдвое всего за неделю. Об этом написали в издании New York Post.

Как утверждает ведомство, ответственное за сферу здравоохранения в Нью-Йорке, количество случаев заражения Covid-19 увеличилось чуть больше, чем вдвое, особенно если сравнивать с предыдущей неделей. Каждые 24 часа в штатах фиксируется свыше 800 новых пациентов, а в больницы доставляют около 100 человек.

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Центры, занимающиеся контролем заболеваемости, утверждают, что проблема присутствует не только в Нью-Йорке. Новая волна эпидемии активно распространяется по территории всего государства. За неделю в больницы доставили около 8 000 пациентов. Показатели превышают на 12% отметки за предыдущий месяц.

Местные эксперты подчеркнули, что Covid-19 не стал более вирулентным или летальным. Учащенные случаи заражения могут быть связаны с резким падением иммунитета у большого числа граждан.