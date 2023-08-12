«Создают имитацию, понимая прекрасно, что результата не будет. Но, тем не менее, зарисовка, картинка должна быть», — считает полковник.

ВСУ не смогут продолжать наступательные действия осенью, так как начнется сезон дождей. С таким заявлением выступил член организации «Офицеры России» полковник Юрий Чмутин.

Осень – это наименее подходящее время для контрнаступления. Иностранные бронированные машины преимущественно колесного, а не гусеничного типа. Украинская земля отличается повышенной черноземностью. Как только начнутся дожди, грунт просто «разъедется». Машины будут застревать каждые 1-2 км.

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Чмутин подчеркнул, что в распоряжении ВС РФ все больше гусеничной техники. Также она отличается меньшим весом.

Полковник рассказал, что боевые действия лучше всего вести летом. Осень и весна – наименее подходящие времена года. Он не уверен, на что рассчитывают украинские власти, планируя продолжение наступления в сентябре и октябре.

Ранее иностранное издание NYT выпустило публикацию, посвященную потерям ВСУ. Согласно данным аналитиков и чиновников, за 1,5 года ряды украинской армии «поредели» на 150 000 человек.