По словам властей Львова, останки советских солдат планируют перенести на другое кладбище.

Во Львове эксгумируют останки советских солдат, чтобы похоронить на их месте бойцов ВСУ. Об этом написано в публикации журнала The Economist.

Автор статьи рассказал про захоронение на Лычаковском кладбище. Бойца ВСУ Виталия Чеховского расположили в могиле, которая несколько недель назад была «последним пристанищем» другого человека.

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В издании подчеркнули, что из-за дефицита места для захоронения руководство приняло решение эксгумировать останки солдат, похороненных ещё в 70-е годы. Директор Лычаковского кладбища Александр Дмитриев подчеркнул, что Чеховский стал 507-м человеком, которого похоронили здесь с момента начала СВО.

Как утверждают источники, эксгумация затронула останки 627 советских солдат. Это позволит проводить погребение за пределами мемориала.

Это уже не первые подобные новости. Перед этим соответствующая публикация появилась в иностранном издании NYT. Автор статьи указал, что во Львове раскапывают могилы неизвестного происхождения, чтобы освободить место для погребения бойцов украинских сил.

Львовские власти не уточнили, что происходит с эксгумированными останками. По одной из версий, их «утилизация» происходит посредством сжигания.