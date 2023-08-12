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Рогов: после кровопролитных боев Россия выбила ВСУ из Урожайного
Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил последние новости о боях на Времевском выступе.

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Владимир Рогов, являющийся председателем движения «Мы вместе с Россией», рассказал о ситуации на Времевском выступе.

Перед этим поступил целый ряд сообщений от военных корреспондентов. Они рассказали, что украинские силы пытаются взять местность штурмом, а также активно используют британские ракеты Storm Shadow. Один из журналистов заснял несколько кадров ударов по населенному пункту Урожайному. Линия боевого соприкосновения, согласно заявлениям корреспондентов, превратилась в «рубку».

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Российским бойцам пришло биться практически за каждую постройку. Украинские силы разместились в северной части Урожайного. ВС РФ расположились на юге села, сдерживая штурм ВСУ.

Рогов подчеркнул, что попытка захвата населенного пункта «дорого» обошлась украинским силам.

Вечером 11 августа состоялась контратака российских бойцов. ВС РФ удалось полностью выбить противника, отогнав его далеко за рубежи населенного пункта. Контроль над Урожайным окончательно восстановлен.

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