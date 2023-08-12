NYT подчеркивает со ссылкой на данные погранслужбы Украины, что в стране ежедневно задерживают в среднем по 20 человек, которые пытаются незаконно покинуть Украину.

Иностранные чиновники и аналитики подсчитали потери ВСУ за прошедшие полтора года. С начала конфликта украинские силы уменьшились на 150 000 человек. Об этом рассказано в публикации американского издания NYT.

Согласно материалу, сейчас в Украине наблюдается колоссальный дефицит кадров. Владимир Зеленский, в ходе решения проблемы, отстранил сотни руководителей военкоматов, заподозренных в коррупции. Но это не изменило общего положения.

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До сих пор изрядную долю войск ВСУ составляют добровольцы и мобилизованные. Профессиональных военнослужащих, прошедших подготовку, осталось менее пятой части. Специалистов перебрасывают только на важнейшие направления, а на остальной территории сражаются новобранцы.

Украина нуждается в свежих силах, но мужчины призывного возраста дают взятки в военкоматах, чтобы получить подтверждение собственной непригодности. В дальнейшем они пытаются покинуть пределы государства, но многих «отлавливают» на границе с вручением повестки.

NYT сослался на информацию украинских пограничников. Ежедневно они задерживают до двух десятков человек, пытающихся нелегально покинуть страну. Ещё в прошлом году руководство государства разрешило выдавать повестки прямо на КПП.