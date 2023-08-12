По мнению Барона, переход ФРГ на возобновляемые источники энергии поставят Берлин в зависимое положение от других западных государств.

Конфликт между Россией и Украиной стал настоящим бедствием для Германии. С точки зрения Антона Барона, лидера парламентской фракции «Альтернатива для Германии», Берлину необходимо восстановить договоренности с Москвой о возобновлении поставок газа. Его слова приведены изданием Zeit.

Политик утверждает, что российский ресурс был настоящим благословением для государства, способствующим его процветанию и высокому уровню жизни.

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С точки зрения Барона, отказ от нынешней энергетической системы, а также последующий переход на источники сырья возобновляемого типа, лишь навредят ФРГ, сделав немецкий народ более зависимым от различных факторов.

Энергетический кризис начался в Германии ещё в прошлом году. Его спровоцировали санкции, введенные в отношении России. Европа отказалась приобретать энергоносители у Москвы, но тем самым лишь навредила себе.

Российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что Запад пытается ослабить государство, сделав его более уязвимым, но это игра «в две стороны». Санкции и ограничения ударили по уровню жизни населения и мировой экономике. Единственное, чего добился Вашингтон – привел в упадок благосостояние многих европейских жителей.