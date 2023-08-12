Все больше стран мира призывают Киев к переговорам с Россией.

Предстоящий политический сезон вызовет немалые трудности у Киева. Большинство иностранных государств склоняют Украину к проведению переговоров с российским руководством. Об этом сообщили СМИ, процитировав главу украинского МИД Дмитрия Кулебу.

Политик подчеркивает, что предстоящий политический сезон станет одним из самых трудных. Голоса, призывающие к переговорам, становятся лишь громче. Киев предпримет все действия, чтобы «погасить» их, руководствуясь международным правом и уголовным законодательством.

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Москва уже неоднократно демонстрировала свою готовность к переговорам, но в Украине их запретили на государственном уровне. Представители Киева утверждают, что разговоры о мире возможны в случае, если российские войска покинут пределы страны, отойдя за рубежи, установленные на 1991 год.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что любой план, предложенный украинской стороной, не учитывающий нынешние территориальные реалии, далек от понятия «мирный».