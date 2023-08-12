10 августа администрация президента запросила у Конгресса США в дополнительно выделить Украине из федбюджета 13 млрд долларов на экстренную военную помощь и 8,5 млрд долларов на содействие Украине и иным странам в сферах экономики и безопасности.

12 конгрессменов-республиканцев резко возразили против продолжения финансирования Украины. Они обратились к американскому лидеру Джо Байдену с письмом, в котором призвали отозвать запрос на выделение еще $24 млрд.

Один из членов Палаты представителей Уоррен Дэвидсон заявил, что граждане Америки устали работать для спонсирования конфликта, у которого нет окончания. Он, а также некоторые его коллеги, написали письмо Байдену, где попросили отозвать последний запрос на выделение финансов.

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В обращении указано, что новые траты обернутся значительными расходами, усугубляющими состояние американской экономики. Также будет нарушение соглашения о лимитах государственного долга. Как утверждают авторы письма, американцы не желают быть «позади» остальных стран, напротив, они стремятся занять лидирующие позиции.

С момента начала конфликта Америка выделила Украине свыше $113 млрд. Несколько дней назад Байден обратился к Конгрессу с призывов выделения дополнительных средств Киеву в размере $8,5 млрд.

Активное финансирование Украины разрушает американскую экономику. Если так и продолжится, государственный долг США станет причиной крушения мировых рынков.