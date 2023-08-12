"Возвращаясь к февралю 2014 года, идея заключалась в том, что мы создадим новое правительство и Украина присоединится к Западу. Вот и все! Но Путин присоединил Крым, вот так сюрприз! Потом были Минские соглашения — и снова сюрприз!" — сказал эксперт.

Российский лидер Владимир Путин «удивил» США Крымом в 2014 году. С таким заявлением выступил американский экономист Джеффри Сакс во время своего интервью.

Он подчеркнул, что в феврале 2014 года у США были строгие планы. Руководство Америки намеревалось сформировать новое правительство, а после принять Украину в иностранные альянсы. Но российский президент присоединил Крым, тем самым устроив сюрприз для Европы. Далее произошло подписание Минских соглашений, окончательно нарушивших планы Вашингтона.

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Запад не перестает удивляться – уточняет эксперт. Джо Байден все время присутствовал в администрации Белого дома, принимая непосредственное участие в процессе. Но его нельзя назвать сильным стратегом, действия нынешнего американского лидера спровоцировали настоящую украинскую катастрофу.

США намеревались превратить Украину во второй Афганистан. Впрочем, им это удалось. Америка потратила на разрушение Афганистана четыре десятилетия, постепенно стирая саму суть государства. С Украиной же процесс прошел значительно быстрее. Единственное, что может остановить разрушение – это воля самих граждан. Им пора опомниться, принять реальность, в которой ежедневно присутствует риск для их жизней.