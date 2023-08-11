Премьера запланирована на 2024 год

Фанаты аниме про боевые искусства непременно оценят новинку. Недавно состоялся анонс фэнтезийного сериала про Брюса Ли. Предполагаемая дата выхода составляет 2024 год.

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Название проекта – House Of Lee или же «Дом Ли». Как и следует из наименования, в качестве главного героя будет Брюс Ли. За создание отвечает большой перечень лиц – компания Bruce Lee Entertainment, японская платформа Shibuya и сама дочь актера.

Аниме лишь отчасти будет посвящено биографии. Брюс Ли предстанет перед зрителями в качестве настоящего мастера боевых искусств, противостоящего злу.





Проект будет выпущен в честь 50-летнего юбилея фильма «Выход дракона». Картина, появившаяся в далеком 73-м году, относится к самым кассовым и лучшим работам актера.