Дату релиза назвали в новом трейлере с геймплеем.

Проект Enchanted Portals наконец получил дату выхода. Презентация запланирована на 6 сентября нынешнего года.

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Авторы игры показали геймерами трейлер платформера. Ролик освещает некоторые моменты сюжета, а также игровой процесс. Ближе к концу видео указана и дата появления – сентябрь 2023 года.





В основе сюжета лежит рассказ о приключениях двух волшебников – Бобби и Пенни. По воле случая они оказались заперты между измерениями. Задача игроков – помочь героям отыскать путь обратно, в родной мир. Геймерам предстоит побывать в различных локациях и одолеть множество интересных боссов.

6 сентября состоится релиз игры сразу на всех популярных платформах, включая компьютеры и консоли. Дата выхода проекта на PS 4 и Xbox One остается неизвестной, но разработчики пообещали «не забыть» про данные устройства, позже адаптировав по них игру.