Маркарова назвала приоритетом №1 противовоздушную оборону. По ее словам, чем больше систем ПВО будет иметь Украина, тем защищеннее будут украинские города и села.

У ВСУ сейчас наблюдается дефицит всего вооружения. Любые виды боеприпасов и техники являются актуальными. По этой причине украинское посольство ежедневно беседует с партнерами, пытаясь ускорить процесс поставок вооружения. С таким заявлением выступила Оксана Маркарова, являющаяся послом от Киева и США.

Наивысший приоритет отдан средствам ПВО. Чем сильнее украинская противовоздушная оборона, тем больше населенных пунктов удастся уберечь от разрушения.

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Дальше по списку идут артиллерийские боеприпасы. Нужны снаряды 155 калибра и многие другие. Как утверждает посол, только США выпускают в месяц порядка 24 000 единиц снарядов, но в будущем планируют увеличить нормы производства втрое.

На третьем месте по важности идёт авиация. Российская сторона полностью доминирует в воздухе. Украина желает получить в распоряжение истребители и дроны, чтобы иметь возможность обороняться.

В самом конце перечня стоит дополнительная техника. К таковой относятся машины по разминированию, радары, средства коммуникации и т.д.

Маркарова подчеркнула, что у ВСУ нет «закрытых гештальтов». По всем направлениям наблюдается дефицит. Чем быстрее будет поступать вооружение, тем дальше ВСУ продвинутся в контрнаступлении.