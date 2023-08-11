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У ВСУ сейчас наблюдается дефицит всего вооружения. Любые виды боеприпасов и техники являются актуальными. По этой причине украинское посольство ежедневно беседует с партнерами, пытаясь ускорить процесс поставок вооружения. С таким заявлением выступила Оксана Маркарова, являющаяся послом от Киева и США.
Наивысший приоритет отдан средствам ПВО. Чем сильнее украинская противовоздушная оборона, тем больше населенных пунктов удастся уберечь от разрушения.
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Дальше по списку идут артиллерийские боеприпасы. Нужны снаряды 155 калибра и многие другие. Как утверждает посол, только США выпускают в месяц порядка 24 000 единиц снарядов, но в будущем планируют увеличить нормы производства втрое.
На третьем месте по важности идёт авиация. Российская сторона полностью доминирует в воздухе. Украина желает получить в распоряжение истребители и дроны, чтобы иметь возможность обороняться.
В самом конце перечня стоит дополнительная техника. К таковой относятся машины по разминированию, радары, средства коммуникации и т.д.
Маркарова подчеркнула, что у ВСУ нет «закрытых гештальтов». По всем направлениям наблюдается дефицит. Чем быстрее будет поступать вооружение, тем дальше ВСУ продвинутся в контрнаступлении.