Главными героями книги станут несколько незнакомцев, которым предстоит «раскрыть все опасности Найт-Сити». Её напишет польский автор Рафал Косик, который прежде не работал над романами по мотивам игр.

Вышла книга Cyberpunk 2077 No Coincidence от CD Projekt RED. Роман можно прочитать в физическом и электронном изданиях или послушать аудиоверсию.

Автор романа — польский писатель Рафал Косик. Героями книги являются подросток-ботаник, танцовщица, работающая в ночном клубе, бывший солдат, крыса-корпорат, начинающий гангстер и риппер-док. Этим персонажам предстоит совершить ограбление посреди Найт-Сити.

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На первый взгляд миссия кажется невыполнимой, но это не так. Чтобы осуществить задуманное, герои вступают в опасный преступный заговор. Они должны преодолеть массу препятствий на своем пути и не опускать руки при первых неудачах.

Специально для любителей аудиокниг появилась аудиоверсия. Известно, что новинку озвучила 35-летняя Черами Ли. Ее голос уже многим известен, ведь это актриса озвучки Ви из оригинальной игры.