В США в настоящее время проводятся испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A, базирующейся в воздухе, которую Дональд Трамп прозвал «супер-пупер-ракетой».

Гиперзвуковое оружие – это новая технологическая отрасль, в которой США пытаются конкурировать с Россией. К гонке вооружений вскоре присоединиться и Китай. Но Пекин и Москва, несмотря на «легкое» соперничество, значительно дальше продвинулись в данной отрасли, нежели Вашингтон.

Доктор Дэниел Гур, являющийся старшим вице-президентом Лексингтонского института, утверждает, что США нельзя отставать в этой области. Он подчеркнул, что Америка уже имеет определенные успехи, постепенно сокращая разрыв.

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Сейчас в распоряжении КНР есть межконтинентальная баллистическая ракета, рассчитанная на среднюю дальность. Другой образец оружия – гиперзвуковой снаряд с маневрирующим блоком.

В распоряжении России значительно больше единиц данного оружия. К примеру, активно используемый в ходе украинского конфликта «Кинжал», противокорабельный снаряд «Циркон» или «Авангард», обладающий колоссальной мощностью.

С точки зрения Гура, такое вооружение является прямой угрозой для США. Америке следует оперативно реагировать на происходящее, наращивая собственный гиперзвуковой арсенал.

Эксперт уточнил, что Пентагону удалось достигнуть некоторого прогресса. Местные оборонные компании, используя современные технологии, приступили к разработке целевого вооружения.

Как утверждает Гур, пройдет пару лет и Пентагон сможет представить миру собственные гиперзвуковые ракеты наземного базирования. Предполагаемое название новинки – LRHW, её дальность поражения составит около 3 000 км.

Следующая перспективная разработка – снаряд, который можно запускать с надводных кораблей. Ну и в завершении – крылатые ракеты воздушного базирования.

Но на создание всего этого уйдут годы, а в распоряжении России и Китая уже есть данные ракеты. Эту гонку вооружений США проигрывает.