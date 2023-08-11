В ней необходимо фотографировать котиков.

Вышел анонс Neko Odyssey, где надо делать фото кошек. Выход игры на ПК запланирован на следующий год.

Трейлер игры представили Secret Character и Flyhigh Works. Как уточнили разработчики, цель предстоящей новинки заключается в фотографировании котов. Но этот процесс должен быть добровольным: если животное не хочет фотографироваться, принуждать не надо.

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Необходимо искать на улице питомцев, фотографировать их и делиться снимками в социальных сетях. Чем больше лайков, тем популярнее становится игрок. Подписчики могут оставлять рекомендации в комментариях, как можно поймать удачный кадр в разное время суток.

В игре есть сюжетная линия, надо разгадать тайну города. В этой миссии помогут фотографии кошек. Пиксель-арт графика в трехмерном окружении воссоздает атмосферу, которая напоминает японскую анимацию.