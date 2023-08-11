Игроки чаще всего выбирали паладинов и полуэльфов, провели в игре 10 миллионов часов, 88 лет создавали персонажей и больше других «романсили» Шэдоухарт.

Представители Larian опубликовали игровую статистику за первые выходные после выхода релиза Baldur's Gate 3. Разработчики поделились инфографикой, где были указаны основные данные.

С Шэдоухарт заводили больше всего романов, а Астарион отказал в романтических отношениях почти 100 тысячам игрокам. Раса полуэльфов стала самой популярной, на втором месте в рейтинге оказались люди, а на третьем — эльфы. Геймеры редко создавали персонажей расы гитьянки.

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Самым популярным классом стал паладин, вслед за ним идет чародей и колдун. Более 93% аудитории выбрали собственного героя для первого прохождения Baldur's Gate 3. Гейл возглавил рейтинг популярных героев с историей, которых игроки выбирали для прохождения. Также в тройке лидеров находятся Карлах и Астарион.

В статистике говорится, что более 65% игроков выбирали спасение Священной Рощи, а почти 35%, наоборот, осаждали ее. Пса по кличке Шкряб погладили более 750 000 раз. В общей сложности игроки провели более 10 000 000 часов в Baldur's Gate 3. Почти 370 игроков завершили прохождение тайтла за первые выходные после релиза.

Larian Studios выразила благодарность аудитории за проявленный интерес к новинке. Студия говорит, что сейчас занимается разработкой крупного патча.