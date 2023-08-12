Европейские специалисты опубликовали в журнале Nature Human Behavior исследование, в котором проанализировали эффект от принятых мер.

В 2019 году в КНР был установлен запрет на онлайн-игры по ночам для несовершеннолетних граждан. Это нововведение вызвало широкий резонанс, школьники возмущались, они считали, что это несправедливо, так как их права ущемляют. Несмотря на это, в 2021 году ограничение было ужесточено. Однако подростки в Китае все же нашли способ обойти ограничения.

К такому выводу пришли специалисты, работающие в разных европейских университетах. Они провели исследование и опубликовали его результаты в Nature Human Behavior. Ученые назвали запрет на онлайн-игры в ночное время суток для детей и подростков, живущих на территории Китая, неэффективным. Опрос показал, что школьники не стали меньше играть.

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Ученые привели статистику более чем о 7 миллиардах часах, которые провели китайские геймеры в онлайн-играх в 2019 и 2020 годах. Группа исследователей сравнила показатели предыдущих годов и сделали вывод, что несовершеннолетние геймеры продолжают играть по ночам.

Кроме того, после ввода запрета в 2019 и 2021 годах проведенное среднее время в онлайн-играх немного увеличилось. До ужесточения запрета на онлайн-игры в ночное время юные китайцы играли по 1,29 часа в течение недели, а после — по 1,51 часа. Это позволило сделать вывод, что запрет оказался провальным. Поклонники видеоигр продолжают играть в свободное время.

Исследователи считают, что игроки очень изобретательные. Собранные данные поставили под сомнение эффективность запрета. Они считают, что это касается не только игроков из Китая, но и других стран. Исследование показало, что для борьбы с зависимостью игр среди детей и подростков надо искать другие, более эффективные способы.

Аналитическая компания Niko Partners еще до публикации исследования говорила, что ограничения властей не эффективны. Они утверждают, что польза от запретов может быть только временной. Аналитики полагают, что к 2026 году в КНР количество игроков увеличится.