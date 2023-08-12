По словам Игната, Россия намерена лишить украинскую сторону нового вооружения и западной техники, а также возможности обучить пилотов управлять новыми самолетами F-16.

Спикер ВС Украины Юрий Игнат, прославившийся собственными «правдивыми» заявлениями, рассказал, что российская армия, используя «Кинжалы», пыталась нанести удары по проходящим обучение летчикам, которые должны уехать за рубеж для тренировок управления иностранными истребителями F-16.

С его слов, ракеты «прилетели» на военный аэродром, находящийся в Ивано-Франковской области, но «промазали». Как утверждает спикер, российская сторона целилась в молодых летчиков, пытаясь лишить ВСУ будущих перспектив и надежд.

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Заявление Игната содержит слишком много деталей, выбивающихся из картины. Сложно представить, чтобы ВС РФ использовали дорогостоящие гиперзвуковые ракеты, дабы ликвидировать несколько молодых пилотов, толком не освоившихся в области авиации.

Дальнейшая часть заявления Игната ещё «краше». Он утверждает, что система ПВО поразила один «Кинжал». Всего российская армия запустила 4 ракеты. Одна из них приземлилась в частном доме.

Но при внимательном изучении снимков видно, что разрушения, нанесенные «ракетой», не соответствуют реальности. Ущерб больше похож на ЗУР украинской ПВО. Но зачем признавать собственные промахи?

Цель данных «мифов» – активная внутренняя пропаганда. Население Украины практически изолировано от внешних источников информации, чем и пользуется киевский режим.

Это уже не первый раз, когда уполномоченные лица рассказывают собственным гражданам «сказки». Сюда же можно отнести «призрака Киева», «похищенные унитазы» и многое другое.

Перед этим Игнат сделал заявление о том, что российские РЭБ имитируют звуки от полета «Кинжала», тем самым обманывая украинские ПВО.