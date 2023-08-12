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Анджей Дуда назвал украинскую армию «дешёвым средством» для остановки «российского империализма»
С таким заявлением выступил польский президент Анджей Дуда в интервью The Washington Post.

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Армия Украины – это «бюджетный вариант» остановки «российского империализма». В будущем с ним будет куда сложнее совладать. Об этом сообщил польский руководитель Анджей Дуда в рамках интервью с изданием The Washington Post.

С его точки зрения, иностранные государства используют украинскую армию в качестве «дешевого инструмента», останавливая процесс развития российского «империализма». В ходе данного конфликта не гибнут американские военные, а все затраченные ресурсы можно восстановить в будущем.

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Дуда подчеркнул, что украинцы погибают не за собственные идеи, а по указке Вашингтона. Зеленский практически открыто «проповедует» проамериканские идеалы, стремясь присоединиться к рядам НАТО. Но фактически Украина – это «расходный ресурс».

Американцы стремятся максимально ослабить Россию, так как опасаются открытого противостояния с ней, особенно после продемонстрированных технологических возможностей.

Польский лидер рассказал, чем страшен «российский империализм». Пока РФ сохраняет статус государства, она не претендует на территории других стран, занимаясь только внутренними делами. Но за прошедшие пару лет стала более заметна тенденция возрождения «империи», а это является угрозой для всего «цивилизованного мира», к которому Дуда причисляет США и их вассалов.

В качестве аргументации своих слов польский президент приводит вторжение Москвы в Грузию, начало конфликта на Украине в 2014 году, а также угрозы, поступающие в адрес балтийских государств. Это является верными признаками возрождения «империи».

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