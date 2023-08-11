Польша на основе Patriot планирует создать в республике систему ПВО средней дальности.

Польские власти приняли решение о проведении военных учений в центральной части государства. В рамках тренировок применяются батареи Patriot и средства ПВО. Об этом рассказал руководитель польского МО Мариуш Блащак, сделав заявление в социальных сетях.

Учения реализуются на территории 32-й базы тактической авиации. В рамках тренировок бойцы осваивают применение батарей Patriot, а также впервые задействовали систему IBSC, предназначенную для воздушной обороны. Перед военнослужащими поставлена задача – отработка и нападения, и защиты при атаке вражеской авиации.

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Варшава, основываясь на Patriot, хочет разработать собственную систему противовоздушной обороны, ориентированной на среднюю дальность. Согласно контракту, который заключили ещё весной 2018 года, на территорию Польши экспортировали две батареи Patriot. Чуть позже военнослужащие государства сообщили о намерениях приобретения ещё трех дивизионов данного вооружения.

Учения и активное перевооружение – всё это часть стратегии нынешнего руководства страны. От польских властей неоднократно поступало заявление, что в ближайшие 2-3 года местная армия будет самой мощной силой в Европе.