Кулеба пообещал, что поставленные США и Германией ракеты будут использоваться исключительно на территории Украины.

Руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба обратился к зарубежным союзникам с просьбой ускорения поставок немецких ракет Taurus и американских снарядов ATACMS. В ходе своего заявления он уточнил, что боеприпасы будут использоваться исключительно на территории государства.

Кулеба подчеркнул, что отсутствие данного вооружения ставит продолжение контрнаступления под большое сомнения. Он также уточнил, что боеприпасы используют только внутри государства.

реклама

На новостном портале T-online разместили статью, приведя в качестве источника немецкие власти. В публикации указано, что Берлин вскоре огласит своё решение касаемо передачи Украине ракет Taurus.

Немецкое правительство неоднократно подчеркивало, что не имеет особого желания отправлять Киеву боеприпасы, опасаясь, что ими завладеют российские войска. Данный вопрос будет вынесен на рассмотрение, а после согласован с союзниками из НАТО.

Американцы же могут отправить ATACMS Украине, но окончательное решение пока не озвучено.