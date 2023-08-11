Обозреватель европейского СМИ Пабло Пардо посчитал, что Америка не успеет поставить Украине технику до конца контрнаступления.

Киев находится в активном ожидании новых поставок обещанной Западом военной техники, но её могут предоставить уже после контрнаступления. Об этом сообщил обозреватель Пабло Пардо в публикации для El Mundo.

Автор статьи указывает, что задержки являются фатальными. Когда бронированные машины, так необходимые ВСУ, прибудут на место, контрнаступление уже подойдет к концу. Украинские силы вынуждено прекратят его из-за дефицита вооружения и боеприпасов к нему.

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Как считает журналист, что авиация, что наземная техника – все это поставляется через большой промежуток времени. Сперва зарубежные руководители принимают решение, после они урегулируют большое число бюрократических трудностей. Только спустя месяцы техника, наконец, попадает адресату.

Пардо добавил, что обещание передать вооружение – это половина дела. Реальная отправка – другой вопрос. Иностранные государства могут пообещать передать дефицитную технику, а после решать, кто из стран альянса «пожертвует» свои драгоценные ресурсы.

Автор публикации подчеркнул, что сейчас ВСУ активно пользуются кассетными боеприпасами, но их запас не бесконечен. Через несколько недель ракеты подойдут к концу. Если за этот период иностранная техника не прибудет в Киев, потом станет уже поздно.

Ранее выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он заявил, что передача Украине истребителей F-16 – это длительный процесс, который может занять месяцы.